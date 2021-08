Restringen accesos en María Lombardo por alza de Covid-19

-La autoridad de la agencia perteneciente a San Juan Cotzocón y de salud, determinaron a partir de este 3 de agosto, el cierre de entradas y salidas al transporte, desde taxis, autobuses, mototaxis, entre otros.

Tuxtepec, Oax., 3 de agosto de 2021.- Las autoridades locales de la agencia de María Lombardo de Cazo, de San Juan Cotzocón, y del Hospital General de la zona, anunciaron la restricción de entradas y salidas del transporte debido al aumento de casos de Covid-19, tanto a nivel estatal como en el municipio y comunidades.

Por medio de un oficio con fecha del 2 de agosto de este año, alertaron a su comunidad que a partir de este 3 de agosto se aplicará la restricción para el transporte en general, desde autobuses de la línea AU, TOCH, ARS, taxis foráneos, taxis locales, mototaxis, servicios mixtos de pasaje, carga y fletes, entre otros.

Esta medida no tiene fecha para su culminación, lo cual ya ha generado angustia entre la comunidad ante la necesidad de abastecerse de la necesario para no salir de casa.

“Lo anterior hasta nuevo aviso”, dicta el documento sellado por la agencia de María Lombardo como parte de su plan de contingencia por SARS-Cov-2, por el que establecen medidas para frenar la propagación de casos.

