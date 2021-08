¿Qué hay detrás de la reunión entre Salomón Jara y Benjamín Robles?

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En la política la forma es fondo, y algo hay detrás de la reunión que tuvieron este lunes el Senador por MORENA Salomón Jara y el Diputado Federal por el PT Benjamín Robles, ambos ex candidatos al gobierno de Oaxaca en 2016 y quienes muy seguramente buscarán nuevamente ser Gobernador del Estado.

Algo debe haber detrás de esta reunión y varias preguntas podrían hacerse, ¿Qué hay detrás de esta reunión? ¿Estarán uniendo fuerzas de cara al proceso electoral para gobernador de Oaxaca? ¿Estarán analizando cómo acomodarán sus fuerzas políticas en la próxima legislatura local?.

Con relación a la segunda pregunta, esta reunión pudo haberse dado debido a que así como ambos buscarán la candidatura, tal vez uno o los dos no lleguen a ser candidato, aunque en este rubro Benjamín Robles lleva ventaja, porque es el dirigente del PT en Oaxaca y hace suponer que él será la carta de negociación para una posible coalición con MORENA.

En el caso de Salomón es un poco más complejo, ya que por MORENA son varios los que podrían alzar la mano, entre ellos Susana Harp, Alberto Esteva, Luis Antonio Ramírez Pineda, y Nancy Ortiz solo por mencionar algunos y es que MORENA es posible que gane la elección tomando como referencia la votación de la jornada electoral del 6 de junio pasado.

Además en una encuesta que se publicó hace unas semanas, se mide tanto a Salomón Jara y a Susana Harp como candidatos de MORENA contra otros partidos políticos, ambos ganaron sus respectivas encuestas, aunque la Senadora Susana Harp obtuvo una mayor intención del voto de parte de los encuestados.

Otro dato a considerar para que se haya dado la reunión, es que luego de darse a conocer dicha encuesta, Salomón Jara subió una imagen en sus redes sociales en dónde se reunión con quienes fueron dirigentes del partido Fuerza por México, lo cual haría suponer que el Senador podría estar buscando cobijo en otro partido ante la posibilidad de no llegar a ser candidato de MORENA.

Sobre la última pregunta, es posible que tanto Benjamín Robles como Salomón Jara estén poniéndose de acuerdo de cómo acomodarán sus fuerzas políticas en la próxima legislatura local, en dónde la mayoría de los legisladores de MORENA son del grupo de Jara Cruz y los tres del PT, del grupo de Robles Montoya, ahí podrían estar negociando la mesa directiva y la presidencia de la JUCOPO.

Ambos actores políticos son referentes en sus respectivos partidos, ambos también son muy cuestionados sobre diversos temas, ambos tienen muchos puntos negativos y así lo manifiestan algunas personas en las redes sociales, aunque ambos también tienen una amplia trayectoria en la vida pública y política.

