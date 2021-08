Paga Gobierno de Oaxaca 10 mdp para liberar a Diputada Yarith Tannos

-Este monto corresponde a los recursos del ramo 28 y 33 que el edil de San Juan Mazatlán Mixe se negaba a entregar a las comunidades



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de permanecer 3 días retenida en el municipio de San Juan Mazatlán Mixe, la tarde de este lunes la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), informó que la Diputada Local por el PRI Yarith Tannos fue liberada y que el bloqueo que mantenían los pobladores ha sido levantado.



Para que esto pudiera darse, el Gobierno del Estado tuvo que pagar la cantidad de diez millones de pesos, monto que corresponde a los recursos de los ramos 28 y 33 que el Presidente Municipal de San Juan Mazatlán Mixe Macario Eleuterio Jiménez se negaba a entregar a las comunidades.



La legisladora fue retenida la tarde del viernes cuando se dirigía a Tuxtepec para tener una reunión con transportistas de esa ciudad de la cuenca del Papaloapan, al ser reconocida los manifestantes la retuvieron, Yarith Tannos comentó en un video que la tenían esposada y fuertemente vigilada, incluso dijo que algunas personas intentaron golpearla, sin embargo unos pobladores no lo permitieron.



Fue el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar, quien dio a conocer el incidente, incluso cuando viajaba de la Ciudad de México hacia Tuxtepec, hizo una transmisión en sus redes sociales para denunciar el hecho, así como para pedir la intervención del Gobierno del Estado y la liberación de su compañera legisladora.



El Congreso del Estado por medio del Presidente de la Junta de Coordinación Política Fredie Delfín Avendaño, había hecho un llamado al Gobierno del Estado para que interviniera de manera inmediata para solucionar el conflicto que dio pie a la violación de las garantías individuales de la diputada.

