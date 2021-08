Ofrece Corazón de Guaje espacios para impulsar a jóvenes artistas oaxaqueños

-También habrá mesas de diálogo y debate sobre diversos temas



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca es rico culturalmente hablando, muchos jóvenes tienen un talento para las diversas expresiones artísticas, aunque lamentablemente muchos de ellos no encuentran el espacio para poder difundirlos y darlos a conocer, es por ello que el artista plástico Luis Zárate, ofreció este espacio para lo jóvenes artistas oaxaqueños.



En conferencia de prensa comentó que otro de los objetivos de este espacio es que haya mesas de diálogo y debate sobre diversos temas, como el del cuidado al medio ambiente, ya que indicó que hace varios años habían muchas reservas naturales alrededor de la ciudad de Oaxaca y que lamentablemente en la actualidad ya no hay ninguna.



Señaló que van a facilitar las producciones de diversas ramas del arte, ya que Oaxaca tiene un gran potencial de jóvenes artistas, indicó que estas facilidades se darán de acuerdo a sus posibilidades, asimismo indicó que este año se publicarán dos libros, pues uno de los objetivos es que la capital sea reconocida como una ciudad de literatura.



Uno de los factores por los cuales se está impulsando este proyecto, es porque Oaxaca tiene una diversa corriente cultural, la cual deba ser aprovechada, pues lamentablemente es la sociedad civil la que más aporta y apuesta a este tipo de proyectos, pues los gobiernos poco y nada de recursos destinan a la cultura.

