Inicia IEEPO entrega de títulos electrónicos a egresados de Escuelas Normales y unidades UPN

-Ante la instrucción del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal encabezó las gestiones para que contaran con este documento.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de agosto de 2021.- En un hecho histórico y como resultado de las gestiones del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, se inició con la entrega por vez primera, de Títulos Profesionales Electrónicos a las y los egresados de Escuelas Normales del estado y de las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), siendo la entidad la primera en el país en realizar este procedimiento.

Ante la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el titular del IEEPO encabezó las acciones para que las y los profesionistas contaran con este documento que avala su formación académica y que en algunos de los casos, lo obtuvieron luego de 11 años de haberlo iniciado.

En una significativa ceremonia a la que asistieron de manera simbólica nueve representantes de las y los egresados titulados, el Director General del IEEPO entregó estos documentos y señaló que se llevó a cabo una intensa tarea para que las y los egresados contarán con sus Títulos Profesionales, los cuales certifica la conclusión de sus estudios de formación docente.

“En sus manos tendrán la vida de los escolares, que en diversas etapas de formación educativa, serán la luz que los inspire en la búsqueda de su superación personal y profesional; les ayudarán para el descubrimiento de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que les permitan hacer frente a los desafíos del actual contexto social”, destacó.

Por lo que los felicitó ante el esfuerzo realizado para obtener su título profesional, el cual ahora es de manera electrónica.

En tanto, la licenciada en Educación de la UPN, Laura Inés García Porras y el licenciado en Educación Especial de la Escuela Normal, David Ramírez Jiménez -quien tramitó por 11 años su título profesional-, agradecieron el apoyo que brindó el Director General del IEEPO por las gestiones que realizó para agilizar este procedimiento ahora de forma electrónica, lo que representa un precedente a nivel nacional.

Así también, el subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, explicó que en un trabajo coordinado entre las instituciones formadoras de docentes y la gestión realizada por el titular del IEEPO ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, fue posible la entrega de los Títulos Profesionales Electrónicos, lo que ubica a la entidad a la vanguardia en la obtención de estos documentos con el uso de herramientas tecnológicas.

Hasta el año 2018, el Título Profesional de egresados de las Escuelas Normales y Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, se tramitó y entregó de manera impresa. A partir de octubre del mismo año, por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se suspendió la impresión de este tipo de documentos y se transitó de la versión impresa a la electrónica.

Este proceso implicó la construcción del Sistema de Títulos Electrónicos de Docente (SITED) entre el IEEPO y la SEP, el cual cumple con las medidas de seguridad y contiene registros de egresados de las 12 Escuelas de Educación Normal existentes en el estado de Oaxaca, así como de las Unidades de la UPN.

De manera sucesiva el IEEPO entregará los Títulos Profesionales Electrónicos a nivel licenciatura y/o maestría a las y los egresados de las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de las Escuelas de Educación Normal en el estado que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

