Inicia Fiscalía de Oaxaca investigación por ataque armado en Atatlahuca

-El saldo del enfrentamiento fue de una mujer muerta y siete personas heridas



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de los hechos violentos que se registraron en el municipio de San Esteban Atatlahuca, en dónde una mujer perdió la vida y siete personas más resultaron heridas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para esclarecer este asunto.



Por medio de un comunicado la instancia de procuración de justicia comentó que se inició una carpeta de investigación 24513/TLAXIACO/2021, para ello desplegó a personal multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), agentes del ministerio público y peritos.



En el lugar trabajan de manera coordinada con personal de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), la Guardia Nacional y autoridades municipales, a efecto de esclarecer este suceso, asimismo se dio a conocer que ya se han realizado entrevistas a testigos a efecto de dar con los responsables.



De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General, los hechos se registraron alrededor de las 5 de la tarde del domingo primero de agosto, a esa hora se reportó un enfrentamiento en el municipio durante una asamblea, en el incidente una mujer perdió la vida y siete más resultaron heridas.

