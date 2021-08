Habitantes de Veracruz quieren vacunarse en Tuxtepec y generan tensión

-Hasta la sede de vacunación contra covid de Tuxtepec arriba un grupo de personas causando la molestia de quienes hacían fila.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Un momento de tensión es causado por habitantes de Playa Vicente que dieron arribo a la sede de vacunación del Tecnológico Nacional de Tuxtepec, exigiendo ser vacunados ante la falta de la llegada de esta campaña en ese municipio de Veracruz, lo cual causó molestia, por lo que la policía municipal hizo acto de presencia para evitar conflictos.

Además de este grupo de personas, un grupo de habitantes también del estado de Veracruz originarios de Sayula de Alemán, hicieron presencia, sin embargo a diferencia del grupo de Playa Vicente, hablaron directamente con los encargados de Bienestar, obteniendo como resultado la posibilidad de ser vacunados después de los de Tuxtepec.

Cabe mencionar que el esquema de vacunación para Tuxtepec fue modificado de última hora el pasado viernes, recordando que se aplicarían vacunas hasta el sábado, sin embargo; se cancelo la inoculación del sábado y como nuevo aviso se abrió la fecha de este lunes como último día en esta primera dosis a personas de 18 a 29 años y rezagados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario