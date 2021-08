Concluyen cómputos distritales en Oaxaca, hubo participación del 10.32 por ciento

-Oaxaca es la segunda entidad con mayor participación en la Consulta Popular, encima de la media nacional



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este lunes terminó el cómputo de la consulta popular en las diez Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE), en Oaxaca la participación de la ciudadanía fue del 10.32%, cifra que ubica al estado como el segundo lugar en cuanto a participación, por encima de la media nacional.



En la entidad participaron 309 mil 365 ciudadanos de los 2 millones 997 mil 840 que están inscritos en la lista nominal, al igual que a nivel nacional, la votación a favor del SI fue alta, ya que 302 mil 100 ciudadanos, que representa el 97.65% votaron por esta opción, mientras que 4 mil 414 votaron por el NO, que representa el 1.42% y 2 mil 851 anularon su voto, es decir el 0.92%.



El distrito 01 con cabecera en Tuxtepec registró el 11.71%, es decir que participaron 32 mil 620 ciudadanos de los 278 mil 530 del padrón electoral, de los cuales 31 mil 920 votaron por el SI, 494 por el NO y hubo 206 votos nulos, con esta cifra el distrito de Tuxtepec fue el que registró el mayor número de participación a nivel estatal.



En el caso del distrito 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez, participó el 10.80% de le población, en total acudieron a las mesas receptoras 35 mil 063 ciudadanos de los 324 mil 608 que integran el listado nominal, por el SI votaron 34 mil 655 ciudadanos, 288 por el NO y 120 anularon su voto.



En el distrito 02 participó el 9.44% de la ciudadanía, en el 03 el 11.18%, en el distrito 04 el 8.65%, en el 05 votó el 10.78% de la población, mientras que en el 06 10.85%, en el distrito 07 votó el 11.61 %, en el 09 votó el 11.69% y en el distrito 10 votó el 7.03%, siendo este el que registró el menor número de participación.

