Aprueba 64 Legislatura Ley para la Prevención y Atención del VIH

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de agosto de 2021.- La Diputación oaxaqueña aprobó la Ley de Prevención y Atención del VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual para el Estado de Oaxaca, un marco legal que orientará las políticas públicas estatales de atención a la población del Estado.

Este instrumento jurídico establece la responsabilidad de las autoridades, para diseñar programas eficientes y adecuados, de prevención para todos los sectores de la entidad.

Asimismo, crea el marco normativo para que el Estado, responsable de la salud de los y las oaxaqueñas, generé el mecanismo de integración social para las personas contagiadas por una enfermedad de transmisión sexual, así como erradicar cualquier tipo de discriminación a las que puedan ser sujetas.

Para la construcción de esta nueva ley, la LXIV Legislatura cumplió la premisa de Parlamento Abierto, con la participación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el Consejo Estatal para la Prevención y Control de Sida, la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, expertos en tema relativo al dictamen.

El estado de Oaxaca se posiciona en el lugar nueve con más contagios a nivel nacional, con mil 986 casos notificados de 1986 al 20 de noviembre de 2020. Actualmente, viven con esta enfermedad tres mil 413 personas: tres mil 330 son adultas y 108 son menores de 15 años.

Los datos oficiales detallan que los casos se concentran en el grupo heterosexual, que representa el 49.2% del total de los casos. De acuerdo al género, el más afectado es el masculino, con el 78.9% y, en relación con el rango de edad, el 77.5% de contagiados se ubica entre los 15 y 44 años.

Por jurisdicción sanitaria, los Valles Centrales se ubica en primer lugar como la región con más infectados, seguido del Istmo, Costa y Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario