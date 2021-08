Ambientalistas presentan queja ante DDHPO para evitar tala de árboles en la capital

-Piden a la defensoría que intervenga en este caso y se evite que se llegue a dar un ecocidio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), presentó este lunes una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para evitar que se talen alrededor de mil 500 árboles que se encuentran en la avenida símbolos patrios, en dónde se realizará una obra de rehabilitación.



Nazario García, quien es integrante del colectivo, mostró unas placas que le están colocando a los árboles que se ubican en la avenida Símbolos Patrios, mismas que retiraron, así como las lonas que se colocaron en los puentes peatonales, aún cuando los trabajos ya iniciaron con el retiro de las luminarias.



La intención de presentar esta queja ante la defensoría, es para que que intervenga y se evite que se derriben estos mil 500 árboles, sobre todo porque el proyecto contempla la ampliación de carriles y pasos a desnivel, lo cual consideran es un indicador del derribo de estos árboles, situación que han calificado como un ecocidio.



Por su parte el Presidente del Colectivo Gerardo Aldeco Pinelo aclaró una vez más que no están en contra de la modernización de la ciudad, siempre y cuando se tome en cuenta el factor del medio ambiente, ya que en varias ocasiones el desarrollo urbano no toma en cuenta las afectaciones al ambiente.

