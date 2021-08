Tras cateo en Ciudad Ixtepec, Fiscalía General asegura droga, municiones y detiene a tres personas

Entre los detenidos se encontraba una mujer, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades.

Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de julio de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó un cateo en un domicilio particular ubicado en jurisdicción de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde aseguró droga, municiones y además logró la detención de tres personas, entre ellas una persona del sexo femenino.

La acción fue ejecutada por la Institución de procuración de justicia, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo y contó con el apoyo de Agentes Estatales de Investigación y de elementos de la Guardia Nacional, dando cumplimiento al mandato judicial asentado en el cuadernillo de antecedentes 41/2021.

Agentes Estatales de Investigación realizaron el cateo en un domicilio particular ubicado en la colonia Moderna de Ciudad Ixtepec, donde aseguraron bolsas con hierba seca con características de marihuana, así como cartuchos útiles calibre .9 mm, además de lograr la detención de la persona del sexo femenino identificada como S. R. T. O. y de los masculinos B. N. R. y J. F. T. O.

Los objetos asegurados y las personas detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad que los requirió de forma inmediata.

La Fiscalía General se compromete a investigar delitos que atentan contra la paz de las familias oaxaqueñas, presentando ante la justicia a quienes resulten responsables.

