Sin incidentes ni contratiempos instalación de mesas receptoras para la Consulta Popular: INE Oaxaca

A las diez de la mañana se llevaba un avance del 60 por ciento en la instalación de las mesas receptoras

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- A las diez de la mañana el Delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca Edgar Humberto Arias Alba, informó que se tenía un avance del 60 por ciento en la instalación de las más de mil 800 mesas receptoras para la Consulta Popular, asimismo calificó esto como una jornada exitosa.

Agregó que no se han reportado incidentes en la instalación de las mesas receptoras y tampoco en la participación de la ciudadanía, incluso el Delegado del INE mostró su dedo de que fue a emitir su voto alrededor de las 8:30 de la mañana y que no tuvo mayores contratiempos.

Es importante recordar que al ser una sola papeleta la que se entrega al ciudadano, la emisión del voto tarde en promedio menos de un minuto, además el número de mesas receptoras es menor al número de casillas instaladas el pasado 6 de junio, debido a que no se asignó un presupuesto extra para la realización de la consulta popular.

Otro dato a destacar, es que las personas en tránsito no podrán participar en la consulta popular, debido a que por la falta de presupuesto, no se instalaron mesas especiales para estos ciudadanos, es decir que en esta ocasión se deberá votar en la casilla que a cada uno de corresponde, las mesas receptoras cerrarán a las seis de la tarde o antes si es que se les terminan las papeletas.

