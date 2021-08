Regreso a clases en Oaxaca no será por decreto advierte Sección 22

-En una de las conferencias mañaneras AMLO expresó que “llueva, truene o relampaguee” se reanudaran las clases presenciales en agosto.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La coordinación nacional de trabajadores de la educación de la sección veintidós en el estado, declaró que el regreso a clases presencial no será por decreto como lo advirtió el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado durante una de sus conferencias mañaneras.

“Truene llueva o relampaguee se regresará a clases” fue el mensaje que envió Andrés Manuel el lunes pasado sin embargo, la sección 22 advierte que en Oaxaca esta medida no será acatada, esto como medida para evitar poner en riesgo la vida de los alumnos y docentes ante la tercera ola de covid-19.

Genaro Martínez Morales secretario de la organización del comité ejecutivo de la sección 22, insistió que no existen las condiciones para el retorno las aulas, ya que ambos gobiernos tienen que abastecer con materiales e insumos para el saneamiento de las escuelas, así como la limpieza de la infraestructura de las aulas en todas las escuelas.

Martínez Morales, advirtió que una vez que se cumpla con la distribución de estos requerimientos para cumplir con los protocolos de salud, es cuando realmente se tendrá un proceso de planeación preparación y posteriormente reanudación de algunas actividades expuso.

Sostuvo a pesar de que en varios estados ya se planea el regreso a clases presencial, en Oaxaca no existen las condiciones por ser un estado con un alto índice de marginación, que además de la falta de materiales para el saneamiento, en su mayoría de los municipios de la entidad no se cuenta con una infraestructura adecuada, en cuanto a sanitarios y el mayor problema que aqueja el estado que es los escases de agua potable.

“El regreso a clases no será por decreto”, fueron las palabras de Genaro Martínez, será consensuado con los padres de familia delegaciones sindicales y zonas escolares para que la asamblea magisterial sea quien define el retorno a las aulas insistió que no será por decreto es decir por órdenes de los gobiernos sino más bien por las condiciones.

