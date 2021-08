Recrimina Mirna Lopez Regidora de Derechos Humanos de Oaxaca retención de Yarith Tannos

Pide a las autoridades que no sean omisas y que actúen para liberar a la legisladora

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La violencia ejercida en contra de la Diputada Local Yarith Tannos Cruz es un acto inadmisible y vergonzoso, porque es una mujer que está siendo violentada, vejada ante la complacencia por omisión de las autoridades, y es que hay que distinguir entre la protesta social, incluso con excesos, con la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos, afirmó a pregunta expresa la Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género Mirna López Torres.

La concejal refirió que dos mujeres han sido violentadas en sus derecho, una de ellas puso en riesgo su vida al no poder acceder al IMSS a dar a luz y tuvo que parir en plena carretera y la privación con lujo de violencia y vejaciones a la diputada Tannos, señaló que hay que precisar que son dos mujeres que nada tienen que ver en el conflicto intermunicipal con las agencias y su presidente municipal y al ser violentadas de tal forma ya no se puede decir que tiene que ver con la protesta, sino de delitos ante la omisión que se torna en complicidad.

López Torres comentó que la preocupación no es porque se trate de una diputada, no es un asunto de privilegios, sino un asunto de ley, pues el código penal de Oaxaca establece en el artículo 347 Bis A lo siguiente: “Cuando se detenga en calidad de rehén a una persona o servidor público, con el fin de presionar para que un servidor público realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza, se le impondrá al autor de esta conducta de tres a diez años de prisión y multa de cincuenta a cuatrocientas veces el valor de la unidad de Medida y Actualización vigente”.



Señaló que no es opcional, o se aplica la ley y se es cómplice, de ahí la exigencia al Gobernador del Estado y a todas la autoridades como la Fiscalía General, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a que dejen de ser omisos pues incluso de acuerdo al artículo citado, ya incluso no es de querella sino de oficio la persecución del delito, pues han pasado más de 72 horas de su retención ilegal, independientemente de la solución al tema de participaciones de un municipio y sus agencias, debe reprobarse y no dejar impune las vejaciones a las mujeres.

La protesta, aun con excesos no es motivo de dañar a terceros ajenos al grado de la vejación; los sistemas normativos y cosmovisión indígena no es cortina de barbarie ni justificación de violencia a la mujer, ni excluyente de responsabilidad.

La regidora hizo votos porque este conflicto municipal como todo en política se resuelva por el diálogo, buscando la reconciliación y la justicia, pero de igual forma exige que se libere inmediatamente y sin condición alguna a la diputada y desde luego se aplique la ley y que no sea la dignidad de la mujer objeto de negociación de una mesa política, sea del partido que sea, tenga o no cargo alguno, en todo caso, sería vergonzoso, concluyó.

