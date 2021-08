Cumple Diputada Yarith Tannos 3 días retenida en San Juan Mazatlán Mixe

Señaló que la han querido golpear y que en ocasiones le han negado los alimentos.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.-Este domingo se cumplen 3 días de que habitantes de San Juan Mazatlán Mixe tienen retenida a la Diputada priísta Yarith Tannos, la legisladora comentó que se encuentra bien de salud, aunque aclaró que algunas personas la han querido golpear y que a veces se niegan a darle alimentos.

Denunció que algunas personas cercanas a ella han llegado al lugar en dónde la tienen retenida para darle alimentos, sin embargo los manifestantes los han corrido, incluso dijo que la han amenazado y que la mañana de este domingo la intentaron amarrar, sin embargo esto no sucedió debido a que uno de los manifestantes la defendió.

Yarith Tannos mencionó que ya hay acuerdos entre las autoridades del Gobierno del Estado y los manifestantes, sin embargo al ser domingo las transferencias no se pueden realizar, por ello es posible que este lunes se destrabe el conflicto y sea liberada, también agradeció al Gobernador Alejandro Murat, ya que su gobierno será el que aporte la mayor cantidad del dinero que no se le ha dado a las comunidades.

Yarith Tannos fue retenida el pasado viernes por la tarde se dirigía hacia Tuxtepec, cuando llegó al punto que tienen bloqueado, los manifestantes la reconocieron y la retuvieron, en Tuxtepec iba a tener una reunión con transportistas, sin embargo dicha reunión fue cancelada por esta situación.

Fue el Diputado Local Angel Domínguez Escobar, quien en sus redes sociales dio a conocer el incidente, incluso cuando viajaba de la Ciudad de México hacia Tuxtepec, hizo una transmisión en sus redes sociales para denunciar el hecho, así como para pedir la intervención del Gobierno del Estado y la liberación de su compañera legisladora.

El Congreso Legislativo por medio del Presidente de la Junta de Coordinación Política Fredie Delfín Avendaño, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que realice su inmediata intervención para solucionar el conflicto que dio pie a la violación de las garantías individuales de la diputada.

