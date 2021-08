Suspenderá Registro Civil de Oaxaca actividades los días 2 y 3 de agosto

Durante estos días se saneara las instalaciones como medida para evita la propagación del Covid-19.

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de julio de 2021.- El Registro Civil de Oaxaca informa que los días lunes 2 y martes 3 de agosto, se suspenderá el servicio al público usuario para realizar tareas sanitización y desinfección contra el COVID-19 y se reanudarán actividades el miércoles 4 de agosto.

Las oficinas que serán saneadas y permanecerán cerradas son la Dirección General ubicada en García Vigil número 602; en la colonia Centro de Oaxaca, oficialías de Armenta y López número 1038 y el Archivo Central ubicado en la calle Violetas 914 de la colonia Reforma.

Esto con la finalidad de salvaguardar la salud del personal y de los usuarios, coadyuvando así a frenar la cadena de contagios por COVID-19.

Las actividades y servicios se reanudarán el miércoles 4 de agosto en el horario habitual de 9:00 a 15:00 horas.

Por lo anterior, el Registro Civil de Oaxaca refrenda su compromiso con la sociedad y les invita a no bajar la guardia y seguir las medidas preventivas para evitar los contagios.

