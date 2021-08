Va Carlos Sarabia por la Gubernatura de Oaxaca, asegura contar con el cariño de la gente

Dijo que es momento de que su estado sea Gobernado por en verdadero Oaxaqueño y que haya padecido las carencias de un campesino.

En su visita a la cuenca del Papaloapan sobre todo a Valle Nacional Carlos Sarabia presidente de la fundación que lleva su nombre, reconoció contundentemente que si buscará la Gubernatura de Oaxaca sin importar a que partido abanderar, pues resaltó que en más importante el cariño de la gente que cualquier partido.

Dijo que es momento de que la ideología en Oaxaca cambie y no imponer a los mismos de siempre, por lo que señaló que se requiere de un verdadero Oaxaqueño que viva y conozca las necesidades del estado y dejar las viejas prácticas de poner a personas como favores político sin siquiera conocer las carencias de Oaxaca.

Advirtió que este Estado tiene que cambiar sabes que se busca un verdadero cambio y que la voz del campesinas tome valor y no solamente utilizarlos durante las campañas políticas como ha ocurrido siempre, por lo que dijo que es momento de que los Oaxaqueños elijan verdaderos Oaxaqueños y no pirruris que quieren seguir viviendo del erario público.

Así mismo comentó que como hijo de un campesino ha padecido también de las carencias que existe e este sector y de los abusos de las propias autoridades, argumentando que hay un basto conocimiento de las necesidades de la entidad para levantar la mano y pedir una oportunidad para redirigir el rumbo de Oaxaca.

En su visita a la región de la cuenca indicó que ha dado a conocer propuestas sobre la creación de 4 mil empleos enfocados en la seguridad pública, donde dijo que todos tendrán la oportunidad de trabajar en el Gobierno Federal bajo este sector y con beneficios de seguridad social, además de contar con una mayor probabilidad de ingresar a alguna corporación policíaca o de la misma Guardia Nacional que le de certeza en su desarrollo personal y económico.

En su gira de trabajo en Valle Nacional, también se comprometió con los deportistas locales en seguirlo apoyando y comentó que regresará dentro de un mes para impulsar la liga deportiva de Beisbol y fútbol con estímulos económicos y uniformes, por lo que a su vez, esperan los jóvenes Vallenses que este compromiso se cumpla y no sea solo parte de las promesas de campañas, previo al proceso electoral que está por iniciar El próximo año.

