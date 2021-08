Por alza en hospitalización, ponen en marcha la Unidad Móvil de Terapia Intensiva en Tuxtepec

-La unidad se ubica al exterior del Hospital General de Tuxtepec, donde permaneció más de medio año sin funcionar por falta de equipos y a partir de este sábado se habilitó a pesar de la falta de personal.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 31 de julio de 2021.- La Unidad Móvil de Terapia Intensiva para pacientes Covid en el Hospital General de Tuxtepec se puso en marcha ante el incremento de pacientes hospitalizados.

Fuentes al interior del nosocomio informaron que la unidad comenzó funciones la noche del viernes al ya no existir camas disponibles al interior del hospital, por lo que hasta la mañana de este sábado, al menos tres pacientes ya habían sido ingresados a esta nueva área.

Pero la operatividad de la unidad también significa la saturación de la atención y servicios por parte del personal de salud, quienes ahora además de atender a los que se ubican al interior del hospital también lo harán en la unidad.

Es por eso que existe preocupación por parte del personal médico y de enfermería, pues las funciones comenzaron con la plantilla incompleta de los trabajadores de salud que había prometido enviar Servicios de Salud de Oaxaca.

Además, el túnel que se construía para conectar a la unidad con el hospital no está concluido.

De forma preliminar, se informó que existen al menos 12 paciente de Covid en el interior del nosocomio y tres más en la unidad, la cual cuenta con sólo 6 camas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario