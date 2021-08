Muere presidente de Choapam víctima de Covid-19; en enero anunció contagio masivo tras baile

-Es el tercer edil en la región Cuenca que fallece por esta causa. La noticia se dio a conocer este sábado luego de padecer la enfermedad por varios días

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax.- 31 de julio de 2021.- El presidente municipal de Santiago Choapam de la región de la Cuenca, Evergisto Gamboa, falleció tras complicaciones de salud a causa del Covid-19.

El edil de este municipio es la tercera autoridad en la región norte de Oaxaca que fallece por causas del SARS-Cov-2; le antecede el presidente de Tuxtepec, Fernando Bautista Davila, en el mes de julio de 2020, y de Santiago Jocotepec, Pedro Escarcega Pérez, en agosto del años pasado.

Ante la muerte de Evergisto Gamboa, se ha reportado de forma extraoficial que en ese municipio los casos de Covid-19 van en aumento.

En Choapam se presentó un brote en enero de este año tras la celebración de un baile masivo como parte de las fiestas patronales de la comunidad de San Juan del Río.

Fue el propio edil quien dio a conocer sobre el baile y los contagios masivos al demandar ayuda al gobierno del estado y federal para atender la salud de los pobladores.

En aquel entonces acudió personal de la Jurisdicción Sanitaria 03 y se aplicaron pruebas, pero las cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca sobre el número de contagios no coincidieron con los datos reportados por la autoridad municipal, pues de acuerdo con los SSO fue menor el número de enfermos.

Desde aquel reporte a inicios de año no se le volvió a ver al presidente municipal para informar sobre la situación posterior en su municipio.

