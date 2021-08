Aplicará autoridad de Loma Bonita multas de hasta $300 pesos por no utilizar cubrebocas en vía publica

-Una vez más, las autoridades municipales establecieron esta sanción como medida para el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, además, quedan prohibidos los eventos masivos, fiestas, torneos deportivos y el cierre controlado de bares y cantinas en el municipio.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Gobierno Municipal de Loma Bonita aprobó las medidas que implementará ante el incremento de casos de covid y al cambio de semáforo a color naranja a nivel estatal, para reducir los contagios.

Mediante un comunicado informó sobre las restricciones y disposiciones por cumplir, entre estas se destaca una multa de hasta $300 pesos para quienes no porten el cubrebocas, pues es obligatorio en la vía pública, y en el caso de que un menor de edad que no cumpla con este decreto, será el padre o tutor quien cumpla la sanción.

También aprobaron el horario limitado para bares y cantinas, los cuales trabajaran de lunes a domingo de 12:00 del día hasta las 19:00 horas, además de la inspección y vigilancia para que se lleven a cabo los protocolos sanitarios que establecen los servicios de salud para evitar la propagación del virus.

En Loma Bonita la autoridad prohibió la realización de eventos masivos como; fiestas, bodas, XV años, entre otros que provoquen la aglomeración de personas, así como también quedan suspendidos todo tipo de torneos y eventos deportivos, la permisibilidad en campos deportivos será solo para realizar ejercicio con un aforo del treinta por ciento.

Se dispondrá solamente de un llamado de atención para que se acaten las medidas establecidas y de no ser atendidas se hará acreedor desde una multa hasta la suspensión y clausura definitiva del establecimiento por incumplimiento del acuerdo tomado a partir del 30 de julio del 2021.

Para los comerciantes que se encuentran dentro y fuera del mercado municipal deberán llevar a cabo con estricto apego, la sana distancia de 1,5 metros, evitar el hacinamiento de personas en espacios reducidos, colocar agua potable y jabón para promover el lavado de manos frecuente, papel higiénico, así como la disposición de gel antibacterial a base de alcohol, además de mantener un control en el ingreso y egreso de consumidores.

Para el sector comercial del giro restaurantero se permitirá un aforo del cincuenta por ciento solamente, el uso obligatorio de cubrebocas, caretas y guantes, incluyendo a repartidores de alimentos a domicilio

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario