Pronostican los SSO que cifras de COVID-19 pueden triplicarse de no acatar las medidas sanitarias

-Se registra nuevo récord de casos activos a causa del SARS-CoV-2, van 2 mil 454

-La pandemia sigue activa, por ello es necesario seguir las recomendaciones sanitarias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de julio de 2021.- La pandemia por COVID-19 no da tregua en la entidad, ya que los casos activos a causa de este padecimiento viral continúan aumentando y rompiendo récords al registrarse este viernes, 2 mil 454 personas en fase activa de la enfermedad, así lo informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La dependencia indicó que, de seguir este ritmo, si la población no aplica estrictamente las medidas de prevención y protección, la cifra podría llegar a triplicarse en el peor escenario del pico de esta tercera ola.

Los SSO indicaron que este incremento también se refleja en el número de pacientes hospitalizados, al pasar de 90 -contabilizados el 1 de julio- a 275 este día, es decir, en un mes la cifra de personas que tuvieron que ingresar a un hospital por complicaciones derivadas de esta enfermedad respiratoria fue tres veces más.

En este sentido, la ocupación global hospitalaria es de 65.8% con 19 hospitales que están al 100% de saturación, ya que en las últimas 24 horas se notificaron 39 nuevos ingresos; por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza un 64.9%, Istmo 67.6%, Tuxtepec 82.2%, Costa 75%, Mixteca 50% y Sierra 0%.

Y es que este viernes se contabilizaron 437 casos nuevos de COVID-19 y nueve decesos, sumando 54 mil 881 casos acumulados, y 4 mil 145 defunciones; 48 mil 282 personas se han recuperado, hay cinco mil 661 casos sospechosos.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 34 mil 926 casos confirmados y mil 946 defunciones; Istmo seis mil 444 casos confirmados y 857 muertes; Tuxtepec tres mil 463 casos confirmados y 360 fallecimientos; Costa tres mil 707 casos confirmados y 337 pérdidas fatales; Mixteca cuatro mil 481 casos confirmados y 417 defunciones, Sierra mil 860 casos confirmados y 228 decesos.

Los 437 casos nuevos afectan a 82 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el primer lugar con 56, seguido de San Pedro Mixtepec (Distrito 22) 42, Heroica Ciudad de Tlaxiaco 33, Santa María Huatulco 30, San Juan Bautista Tuxtepec 25, Miahuatlán de Porfirio Díaz 20, Salina Cruz 17, Santa Lucía del Camino 12, Ciudad Ixtepec 11, Santiago Juxtlahuaca y Santo Domingo Tehuantepec 10 cada uno, el resto de nueve a un solo caso.

De las cuatro mil 145 defunciones, dos mil 677 han sido hombres y mil 468 mujeres; el grupo de edad más afectado es del 65 y más años con mil 965, seguido de 50 a 59 con 902 y 60 a 64 con 593. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Cabe recordar que en caso de requerir atención médica, acudan a los centros de valoración de primer contacto para pacientes en la zona conurbada, como el hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital general Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, el Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

La institución pide a la población no bajar la guardia y extremar las medidas sanitarias en lugares cerrados, usar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia, y asumir con responsabilidad la aplicación de las medidas sanitarias, cuidados para romper o mitigar esta tercera ola de contagios que afecta la entidad.

