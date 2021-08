Exige Congreso de Oaxaca liberación de la diputada Yarith Tannos

-Pide el presidente de la Jucopo, Fredie Delfín, intervención urgente del gobierno del estado para incentivar el diálogo y se respete la integridad de la legisladora

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. 30 de julio de 2021. Ante la retención y privación ilegal de la libertad, de que presuntamente ha sido objeto este viernes 30 de julio, la diputada Yarith Tannos Cruz, las y los diputados del Honorable Congreso del Estado condenaron enérgicamente este hecho de violencia.

Por tanto, hicieron un llamado urgente a la civilidad política, a incentivar el diálogo y garantizar la paz en esta zona, y se garantice la liberación inmediata y sin condiciones de la legisladora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, (Jucopo) Fredie Delfín Avendaño, solicitó al gobernador el estado, Alejandro Murat Hinojosa y a las instancias correspondientes se atienda con urgencia el delicado incidente, a fin de que Yarith Tannos sea liberada y se realice una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.

Según información compartida por el diputado local Ángel Domínguez, al parecer la legisladora fue esposada de manos, luego de ser privada de su libertad por habitantes de San Juan Mazatlán Mixe, en un acto reprobable porque violenta su dignidad y atenta contra sus derechos más elementales.

Los hechos ocurrieron en el marco de un bloqueo sobre la carretera federal 185 en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. La diputada se dirigía a la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, a participar en una reunión con transportistas.

“Como integrantes de esta Soberanía solicitamos abrir los espacios de diálogo entre manifestantes y autoridades a fin de atender esta problemática y se respete la integridad física y moral, así como la dignidad de la representante popular”, aseveró el presidente de la Jucopo.

Comentarios

