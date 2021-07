TEEO echa abajo impugnación de “Paco Niño” de Morena y ratifican triunfo de “Va por Oaxaca” en Loma Bonita

-El Tribunal de Oaxaca resolvió como infundados e inoperantes los agravios que Francisco Niño señaló en su juicio de impugnación

Tuxtepec, Oax., 30 de julio de 2021.- El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) resolvió en contra la impugnación realizada por Francisco Niño Hernández y Morena contra el resultado de la elección a la diputación local del Distrito 03, con cabecera en Loma Bonita.



En sesión virtual de este viernes, el TEEO validó la elección y la constancia de mayoría de votos a favor de Víctor Raúl Hernández, de la coalición “Va por Oaxaca” integrada por el PRI, PAN, PRD.



Durante la sentencia, se indicó que los motivos expuestos por “Paco Niño”, de Morena, para echar abajo el resultado de la jornada en busca de ganar la elección, fueron encontrados como infundados e inoperantes.



La elección en este Distrito Local de Oaxaca fue de las más cerradas, con mínimas diferencias de votos.



El pasado 7 de junio, con un avance del 96 por ciento de las actas, la diferencia entre ambos candidatos de acuerdo al PREP era de 84 votos, con 27 mil 175 votos para Víctor Raúl Hernández de la coalición PAN, PRI, PRD y 27 mil 91 votos para “Paco Niño” de Morena. Y tras el conteo final, el triunfo se lo llevó la coalición “Va por Oaxaca”.

