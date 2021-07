Sin cierres de comercios, calles, espacios públicos, ni sanciones radicales, Tuxtepec enfrentará tercera Ola de Covid

-La autoridad municipal anunció que también estamos en semáforo Naranja, pero le apuestan a la responsabilidad de la ciudadanía para frenar los contagios y no llegar al “rojo”, cuando sí apliquen medidas drásticas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A pesar de las condiciones sanitarías que por la pandemia prevalecen en el municipio de Tuxtepec ante la tercera ola de Covid, el gobierno municipal no aprobó medidas drásticas que impidan las actividades comerciales, pues le apuestan a la cooperación ciudadana para disminuir la movilidad.

En entrevista para TVBUS, el jefe de Salud municipal, Abel Jiménez, dijo que no habrá medidas estrictas como las que se aplicaron hace un año, pues de cerrarse establecimientos se afectará más la economía de las familias tuxtepecanas.

Abel Jiménez aclaró que los comerciantes serán los responsables de mantener la afluencia limitada en sus establecimientos, en los que también se realizarán supervisiones por la autoridad para que se respeten, pero de no acatar a los primeros llamados, podrían aplicarles sanciones.

El jefe de Salud apuntó que a pesar que el semáforo naranja indica que no se permite la actividad en los bares, en Tuxtepec sí darán esa opción siempre y cuando la asistencia sea limitada; así también la afluencia en restaurantes, salones de eventos, pues es peor que operen de forma clandestina como ocurrió en el 2020.

En sesión de Cabildo, la autoridad aprobó que entre las medidas sanitarias a reforzar será que en el Ayuntamiento municipal se reducirá la plantilla laboral y también se disminuirá la afluencia de ciudadanos a realizar trámites, por lo que para algunos se podrá hacer con previa cita o sólo vía telefónica y sólo se dejarán abiertas aquellas áreas, donde sea fundamental la presencia del ciudadano, aplicando medidas de higiene.

Abel Jiménez aseguró que se mantendrán vigilantes en las distintas áreas del gobierno para que se cumplan los protocolos en comercios e instituciones, así como también se estará sanitizado las oficinas de gobierno que sigan en funciones.

