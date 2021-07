Reportan los SSO 18 hospitales a su máxima capacidad

-En las últimas 24 horas se registraron 499 casos nuevos de COVID-19 y 49 nuevos ingresos hospitalarios

-Exhortan a continuar con las medidas sanitarias, uso del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de julio de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este jueves, 18 hospitales reportan 100% de su capacidad para la atención de pacientes que cursan con la enfermedad viral del SARS-CoV-2, lo que eleva a 65.1% la saturación global de la red médica.

La base de datos de hospitalización, señala que este 29 de julio se encuentran disponibles 143 camas de un total de 410, ya que en las últimas 24 horas se notificaron 49 nuevos ingresos hospitalarios, para un total de 267 pacientes internados.

De los cuales, 122 son atendidos por los SSO, 26 de ellos se encuentran con asistencia mecánica ventilatoria, al presentar insuficiencia respiratoria severa y 96 están en observación; en este tema destacan las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtepec y la Costa, zonas que superan el 70% de ocupación hospitalaria.

La dependencia hizo énfasis que al corte de este jueves se registraron 499 casos nuevos de COVID-19, que suman 54 mil 444 acumulados, siete decesos que contabilizan cuatro mil 136, además de 48 mil 058 personas se han recuperado del padecimiento. Para un total de dos mil 250 personas que cursan con la enfermedad y que pueden contagiarla.

Según las estadísticas de casos positivos y muertes por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 34 mil 776 casos confirmados y mil 946 defunciones, Istmo seis mil 376 casos confirmados y 851 fallecimientos, Tuxtepec tres mil 429 casos confirmados y 360 muertes, Costa tres mil 595 casos confirmados y 335 defunciones, Mixteca cuatro mil 420 casos confirmados y 416 fallecimientos, Sierra mil 848 casos confirmados y 228 muertes.

Los 499 casos positivos al SARS-CoV-2 afectan a 78 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el primer lugar con 80 pacientes, seguido de San Pedro Teutila con 36, San Juan Bautista Tuxtepec con 35, San Pedro Mixtepec -Distrito22- con 32, Salina Cruz con 29, Santa Catarina Juquila con 22, Juchitán de Zaragoza y Magdalena Tequisistlán con 20 cada uno, el resto de 13 a un solo caso.

La institución vuelve a hacer el llamado a la conciencia de la población para continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, que cubra nariz y barbilla, aplicar la sana distancia, lavado de manos, evitar reuniones, fiestas o lugares concurridos y sobre todo a las personas que cuentan con el esquema parcial o completo de vacunación, seguir cuidándose, ya que el virus del SARS-CoV-2 sigue activo en sus 13 variantes que circulan en Oaxaca.

Además, precisa que debido al Semáforo de Riesgo Epidemiológico color naranja en el que se encuentra la entidad, el riesgo de contagio es alto, no es tiempo de relajar las medidas de prevención, pues solo con disciplina y la colaboración de toda la población, se podrá frenar a esta pandemia, reducir los contagios, hospitalizaciones y muertes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario