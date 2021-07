Recomienda autoridad educativa tomar medidas para prevenir el dengue

-Convoca a autoridades municipales, directivos, docentes, madres y padres de familia, proteger a la población escolar de enfermedades virales.

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de julio de 2021.- En la suma de esfuerzos con las autoridades de salud, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), participa de manera permanente en las jornadas de prevención y control del dengue, chikungunya y zika; por lo que recomienda a las autoridades municipales, directivos, docentes, madres y padres de familia, proteger a la población escolar de estas enfermedades virales.

Con la finalidad de fortalecer las acciones a favor del cuidado de la salud de las y los alumnos de educación básica en la entidad, que se encuentran actualmente en periodo de receso escolar, se exhorta a colaborar desde los hogares y platicar del tema en familia, al ser fundamental la participación de la sociedad para reducir la intensidad de la transmisión, principalmente en las regiones de mayor vulnerabilidad, como son Valles Centrales, Costa, Istmo, Mixteca y Papaloapan.

Se recomienda realizar la limpieza continua, deshierbar los jardines; lavar periódicamente, mantener limpios y bien tapados los depósitos de agua, ya que de esta manera se puede evitar la proliferación y los criaderos de mosquitos.

Para prevenir la picadura de este mosquito, también se sugiere el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, como blusas y camisas de manga larga, pantalones largos y la aplicación de repelentes.

Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los posibles criaderos de mosquitos, como son latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados, recipientes que deben ser eliminados. Si los depósitos no pueden ser desechados porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua y mantenerlos limpios constantemente.

En caso de que existan es necesario informar a las autoridades municipales y sanitarias para su erradicación, además se debe colaborar en las tareas de descacharrización o de tratamiento de recipientes con agua. De requerir mayor información o de alguna actividad de capacitación por parte del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, pueden consultar la página electrónica www.oaxaca.gob.mx/ieepo, donde se encuentran infografías y material en este tema.

