Por incremento de contagios de Covid, reabrirán hospital de especialidades de Juchitan

-El nosocomio había sido cerrado debido a la disminución de contagios y de hospitalización.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En las últimas semanas se ha registrado un alarmante incremento de contagios de Covid en el estado de Oaxaca, siendo la región del istmo de Tehuantepec en dónde se empezó a dar dicho incremento, por esta razón es posible que el Hospital Covid del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) sea reabierto para atender a pacientes con este virus.

Hace apenas una semana, el hospital móvil reinició funciones como de atención especial a pacientes con Covid y es que de acuerdo a las cifras que dan a conocer los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) sobre el comportamiento de la pandemia, los casos pasaron de un promedio diario de 150 a 200, al corte de este 29 de julio el número de casos activos es de más de 2 mil.

La posibilidad de esta reconversión a hospital Covid, se dará en caso de que los contagios no disminuyan en los últimos días, ya que la ocupación hospitalaria en la entidad también se ha incrementado de manera considerable, pues al corte del jueves, son 18 los hospitales con ocupación al 100 por ciento.

Es importante recordar que el pasado 21 de junio el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Márquez Heine, informó que debido a la disminución de casos durante esos días, se había tomado la decisión de reconvertir el hospital de Juchitan para que dejara de ser exclusivo para pacientes con Covid, sin embargo ante el incremento es posible que lo vuelvan a habilitar como hospital Covid.

