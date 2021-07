Extiende Semovi programas de descuentos hasta el mes de diciembre

-Tramites como tenencia vehicular, compra-venta, baja y alta de placas, permanecerán aún sin costo.

-Las citas son con previo registro en la página oficial que aquí te mostramos

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Los programas de descuento que la Secretaría de Movilidad aplica durante el primer semestre del año se extenderán este 2021 hasta el mes de diciembre, informó el jefe del módulo de SEMOVI en Tuxtepec, Margarito Martínez Galindo.

Estos estímulos son parte de los programas como “Adiós a la tenencia”, así como en cero costos de impuesto a la adquisición de compra venta en vehículos, y también para la baja y alta de placas de otros estados.

Estos programas de descuentos se realizan desde el 2018, entre el 01 de enero hasta el 30 de julio, sin embargo, en esta ocasión se extenderán hasta el mes de diciembre.

Martínez Galindo comentó que, en caso del cambio de placas de otro estado a Oaxaca, este trámite no tiene costo alguno, solamente se cobra la lámina y tarjeta de circulación del vehículo, así mismo como los trámites de autos de agencia el costo es de 600 pesos.

Por el momento se atiende solamente por citas previamente registradas en el portal de https://citas.semovioaxaca.gob.mx/cita debido a las condiciones que se establecen ante la pandemia de covid, ya que se registra un aumento de casos positivos en el municipio.

Agregó que también se cuentan con programas de apoyo a ciudadanos morosos que deban trámites de años anteriores y en caso de alguna duda, pueden acudir directamente al módulo para ser atendidos y orientados por el personal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario