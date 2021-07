Conquista “Flor de Piña” a Tlacotalpan; Ya es símbolo de la cultura cuenqueña

-¡Tuxtepec está presente! La delegación “Flor de Piña” formó parte de la inauguración del catamarán “El Cuenqueño”.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 30 de julio de 2021.- “¡Tuxtepec está presente!” en Veracruz por medio de la delegación “Flor de piña”, baile que se ha convertido en símbolo cultural de la zona norte de Oaxaca y de la Cuenca compartida con el estado vecino.

Este viernes la delegación del baile representativo de Tuxtepec, estuvo presente en la inauguración del catamarán “El Cuenqueño” en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, el cual recorrerá las aguas del río Papaloapan, desde ese municipio hasta Otatitlán.

En el acto de inauguración, estuvo presente el gobernador veracruzano Cuitláhuac García y el presidente electo de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, quieres fueron testigos de la asombrosa presentación de las jóvenes tuxtepecanas.

El esplendor de los huipiles de la región de la Cuenca del Papaloapan, que representan a distintos municipios indígenas de la cultura mazateca y chinanteca de Oaxaca, conquistaron y engalanaron el evento.

Es así como la cuenca oaxaqueña, forma parte de un momento histórico en la vida de los vecinos del estado de Veracruz, con quien también comparte cultura y tradiciones, entre otras cosas.

