Baches y lluvia, la mortal combinación en la capital

-La avenida Universidad se ha vuelto peligrosa para los automovilistas, pues tienen que bajar la velocidad de manera repentina para poder esquivar el bache.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En casi todas las calles de la capital oaxaqueña hay baches, los cuales tienen que estar sorteando los automovilistas, sin embargo hay uno en especial que se encuentra frente al gimnasio de ciudad universitaria, el cual no se alcanza a ver debido a que el agua de la lluvia que cayó la madrugada de este viernes lo tapó.

Esta situación pone en riesgo a los automovilistas que diario circulan por ese lugar, el bache se encuentra en el sentido que va en dirección al crucecro de cinco señores, por lo que se pide a los automovilistas que circulen con precaución, ya que además del bache, hay un enorme charco que provoca que la circulación se concentre en un solo carril.

TVBUS transmitió desde ese lugar y se pudo apreciar cómo los automovilistas tienen que bajar de manera repentina la velocidad para tomar el carril pegado al camellón para esquivar el bache y el charco de agua, incluso algunos estuvieron cerca de caer en el bache, por ello se pide a los automovilistas que manejan con precaución en esa zona de la capital.

