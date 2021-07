Aprueba 64 Legislatura implementación del Protocolo Alba en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de julio de 2021.- La LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó establecer en el marco normativo local la implementación del “Protocolo Alba” en todo el territorio estatal, para garantizar la búsqueda inmediata y localización con vida de las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

Al aprobar reformas y adiciones a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, el Parlamento oaxaqueño previene que se violente derechos de mujeres desaparecidas, por no practicar a tiempo las diligencias necesarias para su localización, y que conlleven a la pérdida de pruebas que identifiquen a las personas responsables.

La modificación legislativa establece cuándo se debe activar el Protocolo Alba, los principios que rigen la actuación de las autoridades encargadas de la implementación y operación del mismo. También, quiénes serán las autoridades y dependencias responsables de cumplir el Protocolo y el ámbito de competencia para cada una.

Asimismo, permitirá que las autoridades investiguen penalmente los hechos criminales causantes de la desaparición para sancionar a las y los agresores responsables del ilícito, removiendo todos los obstáculos y mecanismos que pudieran causar impunidad.

Del mismo modo, la integración de la información relacionada con los casos para su registro, análisis e investigación que permita garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares.

El Protocolo Alba, es un mecanismo con enfoque de género que establece pasos a seguir cuando se presente una denuncia por desaparición, con el objetivo emplear toda clase de estrategias y acciones para la búsqueda y la localización con vida de niñas, adolescentes y mujeres adultas, por parte de las autoridades municipales, estatales y federales.

Con esta reforma, la representación popular atiende la realidad actual de Oaxaca, cuyas estadísticas oficiales refieren que, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2016 al 15 de febrero de 2021, existen mil 89 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales un 53.37%, es decir 603 personas son mujeres.

