SEGEGO exhorta a autoridades a cancelar eventos públicos por tercera ola de contagios

-Pide que se evite la concentración masiva de personas y que refuercen las medidas sanitarias.

Jorge Acevedo/Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) emitió un comunicado en el que exhortan a las autoridades municipales, auxiliares, agrarias y comisionados de los 570 municipios de la entidad, que cancelen todo tipo de eventos que generen concentración masiva de personas, esto debido al incremento de contagios de Covid en todo el territorio oaxaqueño.

Asimismo se pide que se intensifiquen las medidas sanitarias en todas las poblaciones del estado de Oaxaca, esto con el objetivo de salvaguardas la salud de las familias oaxaqueñas, en el comunicado el titular de la SEGEGO Francisco Javier García López precisó que las estadísticas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) sobre los contagios se han incrementado en las últimas dos semanas.

Señaló que la pandemia aún transita en la entidad, por ello precisó que “es muy importante crear las condiciones que permitan salvaguardar la salud de las familias oaxaqueñas ante la pandemia, se tiene un gran avance en la jornada de vacunación pero no es momento para confiarse”, de ahí la importancia de que las autoridades de los 570 municipios cancelen todos los eventos públicos como fiestas patronales, privadas o cualquier actividad que genere la concentración de personas.

Finalmente destacó destacó la importancia de hacer conciencia como sociedad y evitar asistir a eventos públicos, conduciéndose de manera responsable ante la pandemia, no bajar la guardia y reforzar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades del sector Salud, como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y si es posible quedarse en casa, para evitar que continúe el aumento de contagios por COVID-19.

