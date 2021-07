Retrocede el Estado de Oaxaca a semáforo color naranja, Cabildo de Tuxtepec toma medidas para frenar contagios.

-El municipio acatará el decreto de las autoridades de salud hasta el próximo 8 de Agosto.

El cuerpo de Concejales de Tuxtepec, encabezado por el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, aprobó por unanimidad en Sesión de Cabildo medidas para coadyuvar al freno de la tercera ola de contagios de COVID-19; el acuerdo consta de 8 puntos cuyo principal propósito es proteger la salud de las familias tuxtepecanas, hoy de nueva cuenta en riesgo inminente de contagios y posibles decesos.

El alcalde Noé Ramírez Chávez, síndicos y regidores aprobaron de forma unánime importantes medidas para la prevención de contagios por el virus Sars-CoV-2 el cual en las últimas semanas registró un repunte alarmante, pues de acuerdo a cifras emitidas por las autoridades de salud, los casos se triplicaron; previo a esta decisión se realizaron mesas de trabajo para definir, ante este panorama, cómo coadyuvar de forma pronta y eficiente, además de mantener un equilibrio en el quehacer diario de los distintos sectores.

Como consta en el acta 29/21 a partir de esta fecha se implementan las siguientes acciones al interior de las instalaciones del Gobierno Municipal y fuera de ellas: el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos y guarda de sana distancia son de carácter obligatorio, así mismo se sugiere no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario; queda suspendida la atención presencial en las áreas municipales por tanto se efectuará vía telefónica y con cita si así lo requiere el caso, el Ayuntamiento se ha comprometido a continuar dotando de equipo de protección al personal extremando cuidados a su salud.

Cabe destacar que las áreas de Seguridad, Salud y Protección Civil serán vigilantes de que trabajadores y ciudadanos que deban ingresar a edificios municipales cumplan con las recomendaciones negando el acceso a quien no las acate; para ello se contará con filtros sanitarios donde además de verificar el uso de cubrebocas, se contará con gel antibacterial y termómetro, en caso de que alguna persona muestre signos de contagio será canalizado a los Servicios de Salud de Oaxaca.

Las sesiones de Cabildo y reuniones entre titulares de áreas serán de manera virtual para evitar concentraciones y en ese tenor se suspenden sus actos públicos, reuniones, asambleas y actos masivos; cabe destacar que cursos y talleres que diversas áreas imparten a ciudadanos serán suspendidos a la brevedad para afectar lo menos posible al alumnado.

Se ha instruido al personal de Desarrollo Económico y Turismo, así como la Jefatura de Bebidas Alcohólicas y la Jefatura de Salud Municipal a exhortar al comercio formal e informal a seguir guardando los protocolos sanitarios que garantices la integridad física de sus clientes tan como lo sugiere la Federación; en esta medida quedan incluidos: restaurantes, taquerías, fondas, bares, establecimientos comerciales, tiendas de autoservicio y departamentales, puestos ambulantes fijos y semifijos.

A través de los medios masivos se mantendrá informada a la población sobre las medidas preventivas y mensajes de concientización sobre los riesgos, incluso para quienes ya han recibido las vacunas debido a que ello no los hace inmune a la enfermedad; todos estos acuerdos que el Cabildo ha tomado estarán vigentes en tanto se mantenga en naranja el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

