Registra Valle Nacional, el 62% de las vacunas aplicadas AstraZeneca en esta jornada

-Fueron un total de 5,600 dosis los que fueron aplicadas en estos 3 días, destinadas para 18 a 39 años y rezagos.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Hasta el cierre de esta edición, fueron alrededor de 5 mil 600 vacunas de los laboratorios AstraZeneca las que fueron aplicadas en estos 3 días de jornada de vacunación, para combatir al Covid-19 en Valle Nacional.

Aunque fue en el primer día que se concentró el mayor número de la población, la situación se complicó aun más con el retraso de las vacunas que estaban programadas para las 12 del medio día, sin embargo estas llegaron alrededor de las 3 de la tarde, lo que ocasionó la molestia de las personas que reclamaban con todo a los servidores de la Nación causándole fallas en su logística, sin embargo el ambiente volvió a la normalidad cuando se hicieron presentes elementos de SEDENA, con el cargamento de 9 mil vacunas destinadas para este municipio.

Algunas quejas fueron registradas en la entrada del lugar, al momento de presentar sus folios, pero esto se debía a que muchas personas de otros municipios y del estado de Veracruz, buscaban ser vacunados en este lugar, sin embargo al ser cuestionados algunos servidores, esto dijeron que tenían la enmienda de vacunar a todos los vallenses que contarán con la edad adecuada y posteriormente, enfocarse en los foráneos.

En este último día se hicieron presentes personas del municipio de Santa María Jacatepec, quienes fueron aceptados ya que las dosis en ese lugar se terminaron antes de tiempo, por lo cual se tuvieron que trasladar hasta Valle Nacional para no quedarse sin la vacuna.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario