Guardia Nacional abatido en enfrentamiento no era secuestrador afirma su esposa

-Detalló que su esposo fue herido por la espalda, lamenta que se quiera difamar la memoria de su marido.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- María Elena López Valle, quien fuera esposa del elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida en un enfrentamiento con integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), negó en conferencia que su esposo fuera un secuestrador o que pertenezca a un grupo delictivo, tal y como lo han dado a conocer las autoridades.

Precisó que durante el enfrentamiento que se dio el pasado siete de julio en el municipio de San Pablo Etla, su esposo no disparó ningún arma durante el enfrentamiento y que los impactos de bala que recibió fue por la espalda, situación que fue confirmada por las investigaciones que realizaron los peritos.

Asimismo narró que cuando el enfrentamiento se dio en la casa de seguridad, su esposo se encontraba impartiendo un curso en las instalaciones de la Guardia Nacional, cuando les reportaron el incidente en San Agustín Etla, se dirigió hacia ese lugar, cuando llegó reportó que estaba siendo atacado a balazos, por las heridas lo trasladaron a un hospital en dónde posteriormente perdió la vida a causa de las heridas.

Es por ello que lamenta que se quiera empañar la imagen de su esposo, quien dijo fue un elemento con una conducta ejemplar dentro de la Guardia Nacional, que siempre se dirigió con legalidad y que su expediente se encuentra limpio con relación a algún incidente o denuncia en su contra, en la conferencia de prensa estuvo acompañada de sus abogados Uriel Santiago Hernández y Aldo Alcántara Luna.

Es importante recordar que el pasado 7 de julio se dio un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y de la AEI, al principio hubo mucha confusión que provocó diversas especulaciones, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tardó varias horas en dar a conocer el incidente de manera oficial.

En esa ocasión se dijo que los elementos de la Guardia Nacional tenían secuestrada a una persona y que la AEI iba a rescatarlo, fue en ese momento cuando se dio el enfrentamiento, derivado de ello se logró la detención de un elemento de la GN y se liberó a la víctima.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario