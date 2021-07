Garantiza Congreso austeridad, pluralidad y combate a la corrupción con nueva Ley de transparencia

-Se crea el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de julio de 2021.- Congresistas integrantes de la LXIV Legislatura Local, decretaron la expedición de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

La nueva legislación está estructurada en seis títulos, 184 artículos fijos, y ocho transitorios, dentro de los cuales se plantea crear al nuevo órgano denominado “Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca”, en sustitución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

De esta manera Oaxaca contará con una nueva institución que responda a las exigencias de la sociedad, como uno de los órganos clave en materia de transparencia, combate a la corrupción y vigilancia en el cumplimiento de las nuevas reglas de buen gobierno.

El nuevo ordenamiento también crea el Observatorio Público, que será la instancia del órgano garante encargada de instaurar el procedimiento por violaciones a las normas y principios de buen gobierno, y canalizar el expediente respectivo a la instancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción competente, con facultades para verificar su avance y conclusión. Se otorgan potestades específicas a los integrantes del Órgano, a efecto de distribuir y cumplir con sus funciones sustanciales.

Para garantizar ahorros, se ordena que en la remuneración de los y las comisionadas se observe el principio de austeridad, y que la presidencia del órgano garante dure dos años, sin derecho a reelección y sea rotativa.

En los artículos transitorios se plantea que, el Congreso del Estado deberá designar a los nuevos comisionados y comisionadas en un plazo de 30 días naturales, posteriores a la entrada en vigor de este marco normativo.

La nueva legislación, también deja a salvo los derechos laborales adquiridos por los y las trabajadoras del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, basándose en la modalidad de su contratación.

El pasado 14 de abril, el Congreso Local aprobó el Decreto 2473, que consiste en la modificación de los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto; de las fracciones VI y V, del párrafo segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del Artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y soberana de Oaxaca.

Con dicha reforma desaparece el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, luego de su publicación el pasado 3 de junio en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

