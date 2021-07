Estas son las nuevas medidas para el estado de Oaxaca al estar en semáforo naranja

-Centros nocturnos, bares, salones y eventos masivos están suspendidos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido al incremento de contagios por Covid en la entidad, el Gobierno del Estado retrocedió al color naranja del semáforo epidemiológico, por consiguiente los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), publicaron las nuevas medidas que deben se deben tomar para reducir los contagios.

Estas medidas consisten en que los centros nocturnos, bares, salones de eventos y eventos masivos serán suspendidos, los gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masajes podrán operar al 50 por ciento, este mismo aforo lo tendrán las peluquerías y estéticas, mercados, supermercados, así como los parques, plazas y espacios públicos abiertos.

Los restaurantes y cafeterías tendrán un aforo del 40 por ciento, con el 25 por ciento operarán los centros comerciales, cines, teatros, museos, además los eventos culturales tendrán un aforo de hasta 500 localidades, los centros religiosos solo permitirán un aforo del 25 por ciento de su capacidad, mientras que los hoteles deberán operar con el 20 por ciento de ocupación.

En lo que se refiere a los deportes profesionales, los juegos deberán ser a puerta cerrada, las reuniones familiares y fiestas se podrán realizar respetando la sana distancia, asimismo los SSO hacen el llamado a la población en general de usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, usar gel con base de alcohol al 70 por ciento y el estornudo de etiqueta.

