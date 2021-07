Enfermeros del hospital civil de Oaxaca denuncian imposición de jefa de enfermería

-Piden que se emita una nueva convocatoria y que se aplace la elección que está programada para este 30 de julio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del área de enfermería del Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña, se manifestaron este jueves para protestar por la imposición de una nueva jefa de enfermería, pues señalan que la convocatoria que se emitió es tendenciosa, ya que no tiene firma ni sello.



Víctor Manuel Cruz Reyes, quien es el representante de los inconformes, que lo que se pretende es imponer a la enfermera Leticia Chávez como jefa del área, de esto señaló de manera directa al Director del Hospital Serafín López Concha, dijo que en caso de darse dicha imposición se estaría violando los derechos de los trabajadores.



Agregó que se está manejando que Leticia Chávez tiene el 80 por ciento de avance para que se convierta en la próxima jefa de enfermería, sin embargo precisó que la mayoría de los 690 trabajadores del área no están de acuerdo con esta acción, asimismo indicó que estos trabajadores deberían participar en una votación presencial y no virtual como se pretende realizar.



Por todo esto piden la emisión de una nueva convocatoria, en la que establezca que el nuevo jefe o la nueva jefa de enfermería será quien obtenga el mayor número de votos y no por favoritismos del director del hospital, es importante mencionar que la elección está programada para este viernes 30 de julio, es por ello que piden que se aplace dicha fecha.

