Disponibles cursos sobre tecnologías educativas para maestros de nivel básico

-Como parte de la oferta académica, el IEEPO ofrece capacitación que fortalece los conocimientos tecnológicos del magisterio.

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de julio de 2021.- Maestras, maestros, directivos y personal administrativo de los diferentes centros educativos de Nivel Básico pueden fortalecer sus conocimientos tecnológicos en los cursos de capacitación que imparte de manera permanente el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

A través de la Dirección de Tecnologías Educativas, se brinda actualización en Aplicaciones para elaborar recursos didácticos; Habilidades computacionales básicas como Word y Excel; Construcciones dinámicas con GeoGebra para la enseñanza de las matemáticas; Conociendo Google Classroom, Conociendo Google Meet y Conociendo Google Jamboard.

Cada actividad está enfocada a crear contenidos educativos según los temas que contemplen los planes y programas que sirvan de apoyo a los docentes en su práctica en las aulas y sean significativos para las y los alumnos en su aprendizaje.

Las temáticas se orientan principalmente en el diseño de actividades lúdicas dirigidas a promover el conocimiento haciendo uso de diversas aplicaciones educativas, la utilización del software educativo adecuado para el desarrollo de contenidos de acuerdo con el contexto situacional y el uso de las herramientas digitales en la práctica docente.

Para mayor información, las y los interesados pueden consultar la página web del Instituto www.oaxaca.gob.mx/ieepo, en el apartado de convocatorias, o bien, comunicarse al Departamento de Capacitación a docentes y alumnado de la Dirección de Tecnologías Educativas, vía telefónica o WhatsApp al número 951 471 42 56, así como a los correos electrónicos [email protected] y dtecapacitació[email protected].

Por otra parte, en la actividad de fomento a la lectura, el Instituto tiene a disposición de la población estudiantil y de la comunidad docente el sitio https://lectura.ieepo.gob.mx, con libros digitales clasificados por rango de edad y ejercicios de comprensión lectora.

