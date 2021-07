Director del Hospital de Valle Nacional, se niega a reunirse con presidente electo para proyecto de ampliación del nosocomio

-El edil entrante señala que ha ya en dos ocasiones ha intentado contactarlo, pero sin resultado alguno.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El Presidente electo de Valle Nacional Marcelo Santos Meneses continúa firme en su compromiso para ampliar el hospital comunitario de ese municipio, sin embargo, dijo que para lograr este proyecto se debe trabajar en conjunto con el personal de salud, algo que no ha sucedido, pues resaltó que el actual Director del nosocomio William Huantes Santibañez se ha negado a reunirse con él, para tratar este importante asunto.

Dijo que ya en dos ocasiones ha intentado contactarlo, pero sin resultado alguno, pues recalcó la importancia de darle continuidad a este proyecto de ampliar al hospital a 30 camas y mejorar el servicio de atención, ante los reclamos generalizados que existen en la actualidad de los usuarios, que exigen un mejor servicio de los que trabajan en ese lugar.

También explicó que no busca a la máxima autoridad de ese hospital para confrontarlo, si no para buscar soluciones alternas a la problemática que presenta este lugar, que ha mostrado inconformidad entre los Vallenses por la falta de atención de calidad, además de ponerse a las órdenes por el bien de Valle Nacional y de los municipios que reciben atención médica de este hospital.

Así mismo manifestó el edil electo que su visita a las nuevas instalaciones del hospital General de Tuxtepec, le ha dado motivación para seguir con este proyecto y buscar ampliar los servicios de salud durante su administración y que por fin, la ciudadanía pueda contar con la atención que se merece, por lo que espera que se pueda dar pronto el acercamiento con el Director del Hospital, para que pueda consolidarse este proyecto que beneficiará a miles de usuarios.

Aseveró que no busca encontrar culpables por las deficiencias que existen en este centro de atención sanitaria, pues reconoció las carencias ante la falta de especialistas y equipo médico, pues reiteró estar consciente de que se debe de invertir, ya que esa es parte de la solución que aqueja hoy en día a la sociedad.

Cabe señalar que este hospital fue inaugurado en el año 2008, justamente cuando Marcelo Santos Meneses gobernaba por segunda ocasión este municipio, lo que le valió el reconocimiento del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz y Martin Vásquez Villanueva, el entonces secretario de Salud de Oaxaca.

