Diputada Federal suplente de MORENA y MULT obstaculizan regreso de familias triquis a Tierra Blanca Copala

-Familias piden al Gobierno Federal y Estatal a no caer en chantaje del MULT



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El retorno de 140 familias desplazadas de Tierra Blanca, Copala se vio frustrado por un grupo de militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y por la Diputada Federal Suplente de MORENA Emilia Cruz, ya que argumentaron que no había acuerdos para que dicho retorno se pudiera llevar a cabo, pese a que esta decisión se tomó en una mesa de diálogo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y las familias desplazadas.



De acuerdo a versiones de integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el convoy tuvo que esperar varias horas para se les permitiera el paso, sin embargo esto no fue posible, debido a que pusieron cadenas para impedir el paso, además de que un grupo armado los rodeó, motivo por el cual se tuvieron que retirar a Yosuyuxi, en dónde las familias se mantienen resguardadas.



Fuentes al interior de la SEGEGO, explicaron que se estaba realizando el retorno escoltado encabezado por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), cuando integrantes del MULT bloquearon el camino, bajo el argumento que al ingresar la Guardia Nacional a la comunidad, se estaba militarizando la zona.



Al darse esta situación el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Bernardo Rodríguez Alamilla y Carlos Ramos quien iba en representación de la SEGEGO, intentaron dialogar con estas personas, sin embargo no cedieron en su postura y no permitieron el ingreso de las familias.



Es por ello que piden la intervención del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, para que no se dejen chantajear por el MULT, pues indicaron que el argumento del incumplimiento de los acuerdos, es un “modus operandi” de esta organización.

Comentarios

