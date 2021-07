Una vez más calles de la capital se llenan de basura

-Gobierno municipal de Oaxaca de Juárez no pagó el combustible para los camiones recolectores



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- La ciudad capital está vuelta en un caos, por un lado están los ambulantes que han invadido varias calles alrededor del zócalo capitalino y ahora la negligencia del gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, quien no pagó el combustible de los camiones recolectores, situación que provocó que una vez más se concentraran montones de basura en las calles y en el zócalo.



Uno de los montones de basura se encontraba en la esquina de la calle Hidalgo, aunque en otros puntos también se reportaron montones de desechos, como cerca de los mercados y en varias calles del centro histórico.



Fue apenas la semana pasada, cuando el servicio de recolección de basura suspendió el servicio, debido a que el ayuntamiento no pagó la renta de cuarenta unidades, lo que provocó que las calles del centro histórico de la capital se vieran llenas de basura, dando un mal aspecto al primero cuadro de la ciudad, la cual está considerada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.



Y es que en las últimas semanas es complicado caminar por las calles aledañas al zócalo, ya que ahí es dónde se instalaron los comerciantes ambulantes que fueron desalojados de la plaza pública, además que por el cerco que instaló la policía municipal en 18 puntos de acceso al zócalo, el tráfico vehicular es considerable.

