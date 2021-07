Por semáforo naranja, registro civil de Tuxtepec, sigue con medidas contra el covid

-Están realizando todos los tramites



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Primera Oficial del Registro Civil de Tuxtepec Aury Alonso Bravo, dijo que debido a que el estado se encuentra en el color naranja del semáforo epidemiológico, continúan con las medidas necesarias, cuidando tanto al personal como a los usuarios.



Reiteró que las medidas son el uso obligatorio del cubrebocas, así como solo una persona debe ingresar a solicitar el trámite, y cuando se requiere de testigos, únicamente ingresan cuando van a firmar y posteriormente se retiran, y ya es un integrante de esa familia quien recoge el documento.



Tratan de atender a todas las personas y aunque anteriormente se atendían mediante citas algunos trámites, ya no es así aunque reiteró que no han bajado las medidas de salud.



Por el momento, aseguró que continúan realizando todos los trámites y están laborando dependiendo de las instrucciones que reciban de parte de las oficinas centrales del Registro Civil, y de haber algún cambio, estarían informándolo a la ciudadanía.



En estos momentos hay una gran afluencia de ciudadanos para realizar un trámite y se debe a que en días pasados se agotaron las hojas, por lo que se ve gran afluencia de personas en esta dependencia.

FOTO: Archivo

