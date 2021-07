Piden aseadores de calzado a edil de Oaxaca que les permitan instalarse en el zócalo

-Señalaron que el Oswaldo García Jarquín tiene conocimiento de que están regularizados, pues pagaron mil 500 pesos por los permisos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Los aseadores de calzado piden al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín que les permitan volver a instalarse en el zócalo capitalino, ya que sus ingresos han bajado de manera considerable, además de que ellos pagaron mil 500 pesos por su derecho de piso al ayuntamiento.



El Presidente de la agrupación denominada Aseadores de Calzado de Oaxaca Francisco Ramírez, piden a la autoridad municipal que se les respete el derecho que tienen por haber pagado su permiso correspondiente, además de que varios de los aseadores tienen muchos años de estarse instalando en el zócalo capitalino.

Dijo que en el zócalo y en la Alameda de León se instalaban alrededor de 80 aseadores de calzado, quienes han laborado en esos lugares desde hace varios años, por lo que afirmaron que no permitirán que no les permitan instalarse, pues ellos no son comerciantes ambulantes.

