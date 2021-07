Participa SSPO en el Congreso Internacional Antidrogas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de julio de 2021.- Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), participa en Congreso Internacional Antidrogas “Nuevos Desafíos en la Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero”, que se realiza los días 28 y 29 de julio, en las instalaciones del Museo de la Guardia Nacional.

Este Congreso tiene como objetivo identificar los retos y panoramas actuales en el ámbito de la prevención e investigación de delitos contra la salud, así como los derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A su vez, se discutirán casos de éxito, y se darán a conocer las buenas prácticas implementadas por diferentes instituciones, que permitan fortalecer el actuar policial de los servidores públicos involucrados en la materia.

Es así como la SSPO cuenta con mayores herramientas que le permitan generar mayores condiciones de bienestar para las familias en el estado; de igual forma, se coadyuva en el fortalecimiento del trabajo institucional con el gobierno federal en temas de seguridad.

Comentarios

