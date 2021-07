Funcionarios y autoridades electas de Oaxaca llaman a participar en Consulta Popular

-Señalaron que quienes critican la consulta son políticos de derecha y quienes han vivido del erario público



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles autoridades municipales y funcionarios electos de municipios conurbados a la capital oaxaqueña, hicieron un llamado a la población para que participen en la consulta popular que se llevará a cabo este primero de agosto, en dónde a decir de los promotores, se preguntará a la población si quieren o no que se enjuicien a los ex Presidentes de la República.



En conferencia de prensa el Promotor Municipal y Presidente Electo de Santa Lucía del Camino Juan Carlos García Márquez, mencionó que a pesar de las críticas que ha recibido la consulta popular, así como los señalamientos de que nunca se enjuiciarán a los ex presidentes, la ciudadanía debe salir a participar, ya que esto sentará un precedente en la vida democrática del país.



Señaló que quienes critican la consulta son políticos de derecha, quienes han vivido del erario público y bajo el cobijo de autoridades municipales, estatales y de los anteriores gobiernos federales, por ello reiteró el llamado de participar en la consulta popular, ya que uno de los objetivos es transitar hacia una democracia participativa.



García Márquez indicó que hasta el momento no existe un precedente para poder enjuiciar a un presidente municipal, a un gobernador o para algún funcionario público que haya hecho o tomado malas decisiones desde su cargo, como el desvío de recursos, que es uno de los principales señalamientos y reclamos de la sociedad hacia las autoridades.



La Presidenta Electa de Santa Cruz Xoxocotlán Tania López, la Diputada Local Electa del distrito 15 Nancy Benítez y autoridades electas de otros municipios de la región de los valles centrales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario