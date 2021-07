Diputada Arcelia López pide a Murat declarar semáforo rojo en Oaxaca

-Por la tercera ola de contagios regresa congreso a sesiones virtuales

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local por Morena Arcelia López Hernández, hizo un llamado al Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa que declare el semáforo rojo en la entidad, debido al incremento en el número de contagios que se ha registrado en las últimas semanas y que ha propiciado que la entidad retrocediera al color naranja.

La legisladora hizo este enérgico llamado al Gobierno del Estado, ya que en las regiones del Istmo, costa, cuenca y valles centrales los contagios se han incrementado de manera alarmante, asimismo invitó a la población a seguir con las medidas de prevención sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, guardar la sana distancia y usar gel con base de alcohol.

Es importante mencionar que este miércoles el Congreso del Estado regresó a las sesiones virtuales, para evitar aglomeración de personas en el recinto legislativo, esta es la segunda ocasión en que las sesiones se realizan de esta manera.

