Construcción de Centro Gastronómico es un capricho de Murat afirman locatarios del mercado 20 de noviembre

-Denunciaron que el Secretario de Economía no les ha querido dar información sobre el proyecto



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La construcción del Centro Gastronómico es un capricho de la familia que gobierna el estado de Oaxaca, afirmó un grupo de locatarios agrupados en la organización denominada Transparencia y Fuerza del Mercado 20 de noviembre, asimismo dijeron que este mercado es el primer mercado gastronómico de la capital oaxaqueña.



Agregaron que en el mercado 20 de noviembre se pueden degustar varios platillos típicos de la gastronomía oaxaqueña, además de que ese lugar es un referente para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Oaxaca.



Y es que una vez más locatarios del mercado 20 de noviembre se pronunciaron en contra de la construcción del centro gastronómico por parte del Gobierno del Estado, asimismo denunciaron que el titular de la Secretaría de Economía Juan Carlos Guzmán Cobián no les ha dado información sobre el proyecto.



En conferencia de prensa el Presidente de la agrupación Transparencia y Fuerza del Mercado 20 de noviembre Álvaro López Cruz, comentó que las declaraciones de Guzmán Cobián son falsas, ya que nunca se consultó a los locatarios sobre el proyecto de construcción del centro gastronómico, el cual se ubicará en la calle de García Vigil en el centro histórico de la capital oaxaqueña.



Incluso mencionó que el Secretario de Economía debería dar a conocer a las personas que le pidieron “moches” para que el centro gastronómico se construya y opere, ya que esto es un acto de corrupción que fomenta el propio Gobierno del Estado, a pesar de las declaraciones en dónde señalan que no hay corrupción.

Comentarios

