Cambian semáforos en Tuxtepec, son modelos más atrasados pero más funcionales, aseguran autoridades

-Debido a que los otros no tenían garantía, decidieron adquirir estos modelos



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos dos años, los semáforos en el municipio de Tuxtepec siempre dieron de que hablar debido a que a pesar de que eran nuevos, su funcionalidad no era muy efectiva, y fue en días pasado que empezaron a cambiarlos, y aunque son un poco atrasados en el modelo, pero tienen más garantía en el funcionamiento



El Director de Servicios Básicos Municipales Jesús Santos Sosa, aseguró que estos semáforos son más funcionales, a diferencia de los que estaban por eso optaron por un modelo más atrasado, ya que los anteriores ya no tenían garantía.



Dijo que se cambiaron 3 semáforos ya que era urgente, y de no hacerlo habría consecuencias porque estaban ubicados en lugares muy transitados, como fue el que está ubicado frente al Cbtis 107, sin embargo a pesar de que cambiaron 3, tienen problemas con otros más como el ubicado en la avenida Libertad e Hidalgo, pero ya solicitaron la pieza y están a la espera de ser reparado.



Otros más que presentan algunos detalles y son los que están ubicados en la Glorieta Flor de Piña, por lo que están a la espera de las piezas y así se rehabiliten para evitar la molestia de los ciudadanos.



Y es que los semáforos anteriores a pesar de que eran modernos presentaban muchas fallas, especialmente cuando llovía, lo que provocó en su momento una serie de críticas por parte de los automovilistas además de que por mucho tiempo estuvieron sin ser reparados, lo que fue más criticado.

FOTO: Archivo

