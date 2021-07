Busca FPR reforzar estructura en Valle Nacional para seguir dando resultados a sus comunidades

-Señaló el coordinador de esta organización que solamente unidos y organizados se puede lograr las gestiones y la entrega de los recursos de manera equitativa.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- La organización del Frente Popular Revolucionario (FPR) empezará a reforzar su estructura en Valle Nacional, pues aseguró su coordinador municipal Demetrio Ramírez Martínez que para que se pueda lograr el objetivo, se tiene que contar con un municipio organizado y exigir lo que por Ley le corresponde a los pueblos originarios.

También, señaló que aún muchas comunidades desconocen en que se aplican los recursos de los diferentes Ramos que año con año llegan a este municipio, por lo que enfatizó que es necesario seguir en la lucha para que se pueda distribuir estos recursos de manera equitativa.

Así mismo recalcó que el FPR sigue en la lucha para lograr gestiones ante las Instancias Estatales y Federales, ya que reiteró que la organización siempre se ha enfocado en las zonas mas marginadas de este municipio por lo que sostuvo que esta organización seguirá dando de que hablar mucho en los próximos meses.

Por último pidió a los Vallenses organizarse y hacer cumplir a las autoridades que los recursos sean entregados a los mas necesitados, además explicó que solamente unidos se pueden lograr las gestiones pertinentes para sus comunidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario